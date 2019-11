Zonder flitspaal geven we de 130 km/uur niet op

De grootste autoclub van het land, de ANWB, wil pas reageren als de plannen van het kabinet tot in details bekend zijn. Waar wordt de snelheid verlaagd? Op welke tijdstippen? En is de maatregel effectief? Voorlichter Ad Vonk zegt dat het panel van de ANWB er een tijd geleden niets voor voelde om de snelheid te beperken om CO 2 te besparen. ,,Maar toen was er nog geen stikstofprobleem. We zijn nu twee grote protesten op het Malieveld verder, van de bouw en de boeren. Ik weet niet wat het publiek er nu van denkt.’’



Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen heeft wel een idee. Hij schetst een beeld alsof autorijdend Nederland de volgende groep is die zich woest claxonnerend op het Malieveld meldt. ,,Als we overal terug moeten naar 100, dan heb je de poppen aan het dansen. Daar word je gek van. Vroeger was 80-100 kilometer per uur prachtig, maar met de huidige moderne auto’s zit je jezelf op te vreten als je niet harder mag. Dat gaat ontzettend veel weerstand en boosheid opleveren. Het zal ook massaal genegeerd worden.’’