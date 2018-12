Zonder deze auto was er nooit een BWM M geweest

BMW heeft in Zuid-Afrika de auto teruggevonden die gezien kan worden als de oervader van alle BMW M-modellen. Na jarenlang speurwerk is aldaar een van de weinige resterende 530 MLE’s gekocht om in zijn oude glorie te herstellen.

Weinig mensen kennen het verhaal van de BMW 530 Motorsport Limited Edition (MLE), een Zuid-Afrikaanse exclusieve homologatiespecial van de E12 5 Serie. De 530 MLE is ontwikkeld om BMW in aanmerking te laten komen voor deelname aan de Modified Production Racing-serie in Zuid-Afrika met een paar E12 5 Serie raceauto’s.

Van de 530 MLE, ontwikkeld door BMW Motorsport, werden 110 exemplaren geproduceerd in Type 1-specificatie in 1976 en een jaar later 117 exemplaren in Type 2-specificatie. Daarmee was het de eerste echte M-auto die in productie werd genomen, ook al stond de letter M nog niet achterop, maar al wel in het typenummer op het chassisplaatje.

Onder de klep lag een niet al te sterke 3,0-liter zescilindermotor, die in de fabriek werd opgevoerd tot 200 pk. Het koppel bedroeg 277 Newtonmeter. Daarmee accelereerde de auto van 0-100 km/u in 9.3 seconden. De topsnelheid lag op 208 km/u.

Deze zeer speciale versie van de E12 5 Serie werd geproduceerd in de BMW Rosslyn-fabriek in Zuid-Afrika met een unieke specificatie. Zo waren delen van de carrosserie van aluminium en dunwandig staal Ook werden gaten geboord in de hengsels van de achterklep en ook andere panelen, evenals de pedalen, werden doorboord.

Alle auto’s werden afgeleverd in het wit, met een lage voorspoiler, een achtervleugel en bredere spatborden en voorzien van lichtgewicht Mahle-wielen. De buitenkant werd voorzien van klassieke BMW Motorsport-strepen over de hele lengte van de auto.

BMW Zuid-Afrika kocht chassisnummer 770100, de honderdste auto die werd geproduceerd. Deze auto behoorde toe aan coureur en raceteam-manager Peter Kaye-Eddie. Voor de restauratie heeft BMW medewerkers ingehuurd die de originele auto’s destijds hebben geassembleerd. De restauratie is te volgen via social media met de # BMW530MLE. Op de foto hieronder is te zien wat het eindresultaat ongeveer moet worden. Een video is hier te zien.