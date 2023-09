Zomer vol hagel en noodweer maar ANWB vooral druk met lekke banden

‘De auto start niet’ was de meest gehoorde klacht, gevolgd door een lekke band. Een lekke band wordt steeds meer een probleem, omdat met name nieuwe auto’s geen reservewiel meer hebben. ,,,Als je op vakantie gaat en je kunt kiezen tussen een extra koffer of een reservewiel, kies dan voor het laatste’’, zegt Sanne Over van de ANWB. Veel nieuwe auto’s hebben geen reservewiel meer om gewicht te besparen en dat telt weer mee met de CO2-uitstoot van de auto. Het reparatiesetje dat ter vervanging in de kofferbak zit, doet het niet altijd.

Pop-up garage

Het probleem bij de lekke banden is dat een vervangende band niet altijd op voorraad is. In Orange in Zuid-Frankrijk had de ANWB afgelopen vakantieperiode een pop-upgarage vol reservebanden en andere veel gevraagde onderdelen. De 24 wegenwachters in Zuid-Frankrijk, in Italië in Toscane en rond het Gardameer wisten 1500 gestrande Nederlanders weer op weg te helpen. Tweeduizend keer lukte het om de auto van de vakantieganger via de telefoon weer aan de praat te krijgen. Veelal ging het dan om controlelampjes die gingen branden. Met een reset was het probleem vaak verholpen.