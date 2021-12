Zo ziet de nieuwe Franse ‘politie-Porsche’ eruit

De eerste bestelling omvat 26 exemplaren van de A110 Pure, het basismodel in het sportwagengamma van Alpine. Afgezien van de politiebestickering en het zwaailicht, is ook het interieur van de auto lichtelijk aangepast. Zo is aan de passagierskant een extra scherm toegevoegd en zien we een apparaat dat de lichtsignalen en sirenes kan bedienen.

Mégane RS

De Alpines zullen uiteindelijk de Renault Mégane RS-modellen vervangen die sinds 2011 door de politie worden gebruikt. De A110 Pure wordt aangedreven door een 1,8-liter viercilindermotor met turbo, die 253 pk sterk is en een trekkracht heeft van 320 Newtonmeter. De auto sprint in 4,5 seconden van 0 tot 100 kilometer per uur en de topsnelheid is 250 kilometer per uur.

Porsche 911 Targa

Het is niet de eerste keer dat de Franse politie zich in een kleine Alpine-sportwagen laat proppen. In de jaren 60 gebruikte het korps de originele A110, die nog veel kleiner was. In Nederland reed de politie tot enkele decennia geleden ook op de snelweg met sportwagens. Het betrof hier in de meeste gevallen een Porsche 911 Targa.

