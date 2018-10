Zo werd een Porsche 356 Speedster een Britse gracht ingebeukt

Het is niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is van de keiharde aanrijding, of het nu een eenvoudig ongeluk is waarbij iemand met een verbijsterende snelheid een parkeerplaats uitrijdt, of dat de bestuurder gewoon iets heeft tegen klassieke Porsches of hun bestuurders. Hoewel het nog niet officieel bevestigd is, lijkt het erop dat het hier gaat om een replica in plaats van een half miljoen dollar kostend origineel. Korte tijd later stond werd de beschadigde 356 uit het water getakeld.