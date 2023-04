Zo verwijder je vogelpoep van je auto

Hoe langer je wacht, hoe droger de vogelpoep wordt en hoe moeilijker het te verwijderen is. Als je een vlek ziet, maak hem dan meteen schoon voordat je weer achter het stuur gaat zitten. Je bespaart jezelf moeite bij aankomst en eventuele schade aan de auto. Als je geen tijd hebt om onze onderstaande tips en adviezen op te volgen, is dat geen probleem: een beetje keukenpapier en water kan voldoende zijn om het ergste weg te halen, mits de klodder nog vers is.

Wasstraat

In een professionele wasstraat kun je snel en gemakkelijk je hele auto wassen. Door de grote hoeveelheid water en schoonmaakmiddelen is in een korte tijd de vogelpoep van je auto. Hoe sneller je de auto hebt gewassen, hoe beter het is voor de lak!

Was je auto voordat je begint

Als je te lang hebt gewacht en de uitwerpselen droog zijn en je wilt niet naar de wasstraat, kun je het net zo goed op de juiste manier doen. Begin met het wassen van de hele auto, of in ieder geval het paneel in het getroffen gebied, met water en autoshampoo. Heb je haast? Gebruik dan een hogedrukspuit. Het belangrijkste is dat je voorkomt dat heel fijn vuil tussen je doek en de carrosserie komt en krassen veroorzaakt.

Maak een ontvettingsmengsel

Meng een ontvettingsmiddel (bijvoorbeeld afwasmiddel of zeep) met water, bij voorkeur met warm water. De warmte van het water zal de uitwerpselen zachter maken en je helpen de vogelpoep van je auto te verwijderen. Er bestaan ​​ook enkele gespecialiseerde producten, maar met afwasmiddel of autoshampoo en warm water ben je al een heel eind.

Vogelpoep van je auto verwijderen door voor je carrosserie te zorgen

Week de vogelpoep met je hete mengsel. Trek een paar handschoenen aan (de uitwerpselen kunnen giftig zijn) en verwijder de uitwerpselen voorzichtig met een microvezeldoek. Wees voorzichtig bij het schoonmaken van het grootste deel van het gebied om niet met kracht te wrijven. Je kunt beter de natte doek op de vogelpoep leggen en het dan opdeppen. De uitwerpselen kunnen anders krassen op je lak veroorzaken doordat er harde deeltjes in kunnen zitten. Dus neem je tijd. Ga terug naar de plaats van de vlek totdat deze volledig is verdwenen.

Bescherm je auto

Het is onmogelijk om je auto in de gaten te houden om te voorkomen dat alle vogels ter wereld hem met uitwerpselen bedekken. Het eenvoudigste is om, zoals na elke wasbeurt, een polijstmiddel (wax) op je carrosserie aan te brengen om deze te beschermen. Het geeft een mooie glans en fungeert als een beschermende laag, die voorkomt dat uitwerpselen, maar ook muggen en vuil erin vast komen te zitten. Dit maakt je werk de volgende keer een stuk gemakkelijker.