Zo vaak rijden Brabanders te hard; meeste snelheidsboetes in Tilburg

Vorig jaar werden zo‘n 807.000 snelheidsboetes uitgeschreven in Noord-Brabant. In heel Nederland waren dat er bijna 6,7 miljoen, zo blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In onze provincie werden automobilisten in Tilburg het vaakst beboet. Daar reden bijna 134.000 bestuurders te hard. In Altena trapten automobilisten het gaspedaal het hardst in en reden ruim 11 km per uur harder dan toegestaan.

Na Tilburg reden in Roosendaal en Eindhoven de meeste hardrijders. In Roosendaal kregen bijna 105.000 bestuurders een boete en in Eindhoven ruim 73.000. Helmond en Den Bosch volgen daarna met ruim 57.000 en bijna 52.000 boetes. Samen waren deze vijf gemeenten vorig jaar goed voor ruim de helft van alle Brabantse snelheidsboetes.

Snelheid

De gemiddelde snelheidsoverschrijding van de bekeuringen in 2021 in Noord-Brabant - en landelijk - was 8 km per uur, al verschilt dit provinciaal sterk. In Altena gingen hardrijders flink over dit gemiddelde heen. Daar werd gemiddeld ruim 11 km per uur te hard gereden.

Ook in Bladel werd het gaspedaal hard ingetrapt. Daar reden automobilisten gemiddeld ruim 10,7 km per uur te hard. Drimmelen en Heusden staan op een gedeelde derde plaats met 10,6 km per uur. In heel Nederland werden in totaal 80.000 boetes uitgeschreven voor mensen die meer dan 30 kilometer per uur te hard reden.

Lees verder onder het kaartje.

Bron: Independer autoverzekering Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meest actieve Brabantse flitspaal

De meest actieve flitspaal van Noord-Brabant staat aan de Westbaan van de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Met ruim 22.300 snelheidsboetes was deze flitspaal in 2021 de grootste melkkoe van onze provincie. Gevolgd door de flitspaal langs de N69 in Waalre. Ruim 18.000 weggebruikers gingen hier op de bon.

De top 3 wordt afgesloten door de flitser aan de Zuid-Westkant van de Europaweg in Helmond. Aan hardrijders werden daar ruim 15.600 boetes uitgeschreven.

Trajectcontrole op A58

Trajectcontroles zijn ook een doorn in het oog van de Brabantse automobilist. Maar op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal maken bestuurders het wel erg bont. Op dat traject reden automobilisten in beide richtingen zo vaak te hard dat de controle bijna 100.000 boetes opleverde.

Daarmee staat de trajectcontrole op nummer 8 van Nederland. Dat betekent dat op de A58 de meeste trajectboetes van heel Brabant worden uitgeschreven.

Top 5

Ondanks het hoge aantal bekeuringen, staan er geen Brabantse steden in de top 5 van Nederland. De meeste snelheidsovertredingen werden begaan in de gemeente Stichtse Vecht, gevolgd door Rotterdam, Haarlemmermeer, Utrecht en Amsterdam. Deze vijf gemeenten samen waren vorig jaar zelfs goed voor een kwart van alle Nederlandse snelheidsbekeuringen.

Bron: Independer autoverzekering Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.