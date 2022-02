Zo schrikbarend duur is een nieuwe accu voor een elektrische auto

Net als een benzine- of dieselmotor ooit versleten is, kent ook het accupakket van een elektrische auto een maximale levensduur. Maar over de prijs van zo'n nieuwe accu hullen de meeste autofabrikanten zich graag in stilzwijgen.

Dat accupakketten duur zijn, ontdekte de Brit Ranjit Singh onlangs toen hij het prijskaartje zag van het vervangen van de accu van zijn Mercedes-Benz hybride. Dat zou hem omgerekend ruim 17.700 euro gaan kosten. Zijn Mercedes had een dagwaarde van iets meer dan 14.000 euro en was dus feitelijk total loss. Die pech kunnen veel eigenaren van een elektrische auto de komende jaren ook krijgen. Accu's van elektrische auto's zijn ook nog eens veel duurder dan die van hybrides omdat ze in de regel veel groter zijn.

De industrie probeert potentiële problemen te omzeilen door royale garanties te geven op accu’s van elektrische auto’s. De meeste automerken wisselen de batterij gratis om als hij binnen acht jaar of 160.000 kilometer na aankoop minder dan 70 procent van de oorspronkelijke capaciteit kan opslaan. Toyota biedt voor zijn enige elektrische auto, de Lexus UX 300e zelfs een garantie op de accu van tien jaar of 1 miljoen kilometer. Mercedes-Benz volgt op enige afstand met de Mercedes EQS: De elektrische S-Klasse heeft ook tien jaar batterijgarantie, maar slechts 250.000 kilometer als maximum.

‘Tesla meest zwijgzaam’

Maar wat gebeurt er na acht jaar? Met andere woorden: hoeveel kost een vervangende batterij als de oude de geest geeft? Op deze vraag van Autobild probeerden veel fabrikanten een exact antwoord te vermijden. Ze benadrukken hoe onnodig een volledige ruil is of noemen alleen de prijzen per accumodule. Sommige fabrikanten beweren zelfs dat er gewoon geen vervangende batterij als reserveonderdeel is. Tesla is het meest zwijgzaam. ,,Helaas communiceert Tesla over het algemeen geen prijzen voor batterijen”, zei een Tesla-woordvoerder tegen de evenknie van het Nederlandse Autoweek.

Audi, Fiat, Opel en Tesla publiceren geen prijzen. Ook Volkswagen kan of wil na herhaalde verzoeken geen exacte batterijprijzen geven. Een nieuwe batterij voor modellen in de ID-familie (ID.3 en ID.4) zou tussen de 10.000 en 15.000 euro moeten kosten. Voor de oudere modellen op basis van MQB, de e-Golf en e-Up, is tussen de 10.000 en 20.000 euro berekend. ,,De fluctuerende prijzen zijn te wijten aan de complexiteit en het aantal items”, meldt een VW-woordvoerder.

Mercedes wel transparant

Mercedes is als een van de weinige grote fabrikanten wel transparant. Een accupakket voor een EQA kost 15.209 euro, de batterijen van de EQS kosten 19.603 euro en voor de EQV kost een nieuw pakket 27.230 euro. Een vervangende batterij voor de Smart EQ fortwo en de Smart EQ forfour zou 6538 euro moeten kosten. Voorwaarde is altijd dat de oude accu wordt ingeleverd. Honda rekent 7283 euro voor een vervangende accu in de Honda e. Een vervangend accupakket voor de Dacia Spring kost 6770 euro. Voor de Renault Zoe, Kangoo ZE en Twingo Electric liggen de prijzen rond de 9000 euro per stuk. Voor de lichte auto Twizy kost een accu ongeveer 4000 euro. Nissan rekent 10.306 euro voor de kleine Leaf-accu (40 kWh) en 15.516 euro voor de grote (62 kWh).

Volvo, Hyundai en Kia geven alleen de prijzen per module. De reden: als de accu kapotgaat worden alleen de defecte modules vervangen. Het uitvallen van een complete accu is volgens hen zeer onwaarschijnlijk. Ook hier gaat niemand graag in op het feit dat batterijen op een gegeven moment kapot gaan door ouderdom. Optelling van het aantal modules door Autobild resulteert in de volgende prijzen: Hyundai Kona-e (100 kW) 20.177 euro, Kona-e (150 kW) 33.772 euro, Hyundai Ioniq 20.177 euro, Kia e-Niro (39,2 kWh) 6940 euro, Kia e-Niro (64 kWh) 10.410 euro, Kia e-Soul (39,2 kWh) 5826 euro, Kia e-Soul (64 kWh) 8739 euro, Kia EV6 10.365 euro, Volvo XC40 Recharge 37.854 euro.

‘Markt in transitie’

Volgens de Bovag hoort de schimmigheid over de prijs van een nieuw accupakket deels bij een markt in transitie. ,,We zijn uiteraard voor transparantie, maar het is ook voor autofabrikanten nog een beetje zoeken. Het komt inderdaad weinig voor dat een hele accu vervangen moet worden en door de dalende prijzen en steeds weer nieuwe technieken snap ik dat het soms lastig is. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat autofabrikanten potentiële kopers geen angst willen aanjagen met het noemen van hoge prijzen voor complete accupakketten. Vaak blijft het inderdaad bij deelreparaties. En gelukkig gaan moderne auto's gepaard met veel garanties, zowel wettelijk als via de Bovag.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.