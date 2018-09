Zo rolt rapper boef tegenwoordig

De Rolls van Boef behoorde ooit toe aan voetballer Eljero Elia. Op het Instagram-account van de rapper is te zien hoe hij op de motorkap zit met de tekst: ‘Living my life to the fullest’. Naar verluidt stond de auto te koop voor 255.500 euro. De nieuwprijs ligt rond de 430.000 euro. De Wraith is een coupé waarmee Rolls-Royce kopers van onder de 40 hoopt aan te trekken. Dat is in dit geval gelukt, want Boef - alias Sofiane Boussaadia - is 25.