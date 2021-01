Zo rijdt de Seres 3: nieuw automerk met bekende techniek en pittige prijs

Video en rij-impressieHet ene na het andere nieuwe Aziatische automerk durft het aan om elektrische auto’s in Nederland te gaan verkopen. Het Chinese MG en Aiways kennen we inmiddels, Byton en Xpeng volgen binnenkort, evenals Vinfast uit Vietnam. Seres maakt nu zijn debuut en presenteert als eerste model de Seres 3: een compacte elektrische SUV.

Het verhaal achter Seres is wat vaag. Het merk zou Amerikaans zijn, met Chinese inmenging. Duiken we er dieper in, dan wordt duidelijk hoe het precies in elkaar steekt. De Seres 5 en 7 zijn twee modellen met een elektrische aandrijflijn die later dit jaar op de Nederlandse markt zullen komen. De ontwikkeling van deze auto’s is een van oorsprong Amerikaans initiatief, dat net als Tesla in Californië is ontstaan onder de naam SF Motors.

Vervolgens is er door SF Motors interesse vanuit China gewekt, met als doel meer financiële middelen te verkrijgen. Die Seres 5 en 7 zijn innovatieve elektrische auto’s, met de nieuwste technologie aan boord. Maar de Seres 3 waar we vandaag mee kennismaken is feitelijk een Fengon E3 (ook bekend als DFSK Glory 500) van de bekende Chinese autofabrikant Dongfeng, met relatief verouderde techniek. De Seres 3 kunnen we dan ook zien als het model dat bekendheid voor het merk moet genereren, en alvast wat geld in het laadje moet brengen.

Volledig scherm Seres 3 © Seres

Prijs €37.995

Over geld gesproken, Seres vraag €37.995 voor de 3. En da’s aanzienlijk meer dan het eveneens uit China afkomstige MG voor de vergelijkbare ZS (€30.985) vraagt. Daarbij moet wel worden vermeld dat de Seres een nogal rijke uitrusting heeft. Een leren interieur, stoelverwarming, 360-graden (parkeer)camera, een dashcam en een goed functionerend navigatiesysteem zijn standaard. Halen we toch ook maar meteen even dat andere nieuwe Chinese model erbij, en eveneens elektrisch, de Aiways U5. Die is met €39.950 duurder, maar biedt meer binnenruimte.

Volledig scherm Seres 3 © Seres

De Seres onderscheidt zich dus met zijn complete uitrusting, maar heeft uiteindelijk prijzen die boven die van de basisversie van een Volkswagen ID.3 liggen. Nee, bij Van Mossel, de importeur van MG, begrijpen ze goed dat een middenklasse elektrische SUV van Chinese makelij, met niet al te moderne techniek, vooral scherp geprijsd moet zijn. Vandaar dat die MG ZS (prijs vanaf €30.985) goed wordt verkocht.

Niet revolutionair

Een ding hebben de MG, de Aiways en deze Seres gemeen, de laadtechniek is allesbehalve revolutionair. Alle drie de Chinezen laden maximaal op 1-fase, hetgeen betekent dat een AC-laadpunt (thuis-lader) er nooit meer dan 6,6 kW in pompt. Kom je ’s avonds na een uur of elf thuis met een zo goed als lege accu, en moet je ’s morgens rond acht uur weer van huis, dan weet je zeker dat je accu niet helemaal vol geladen is.

En mocht je in de Seres vervolgens rekenen op een goede score bij een snellaadstation, dan kom je bedrogen uit. Aan een DC-lader laadt de 3 op maximaal 50 kW. Een eerste afstandstest wees uit dat je op een volle accu, in licht winterse omstandigheden zo’n 240 kilometer ver komt, hetgeen voor een EV met een ruim 50 kWh accu een gangbare afstand is maar toch beperkt. Alle moderne Europese elektrische auto’s laden op 11 kW en bieden aan een snellader 100 kW of meer laadvermogen.

Het frappante is dat de elektrische varianten van de Seres 5 en 7 (er komen ook versies met een hulpmotor in de vorm van een aggregaat, de zogenaamde range extender) wél over revolutionaire laadtechniek beschikken. De modellen zouden elkaar onderling, maar ook andere EV’s van energie kunnen voorzien. Dat betekent in de praktijk dat als je met een volgeladen Seres 5 iemand ontmoet in een EV met een lege accu, je diegene kan helpen. Handig.

Dashcam

Prettig in het gebruik is het uitgebreide multimediasysteem, dat zich eenvoudig laat bedienen. De reactietijd op opdrachten is snel genoeg. De ruitenwisser op het achterraam wekt ergernis, doordat deze bij elke slag een boel kabaal maakt. En voor langere bestuurders is het niet fijn dat je het stuurwiel niet naar je toe (axiaal) kunt verstellen.

Een grappige vondst is de dashcam. Een vooruit gerichte camera, die niet op het dashboard staat, zoals de naam doet vermoeden, maar achter de binnenspiegel is verborgen, speurt de straat voor je af. Steek een SD-kaartje in de opening en kunt, bij bijvoorbeeld een aanrijding, de beelden terugkijken. Het systeem bewaart alleen de laatste tien minuten. Opvallend netjes is de bouwkwaliteit en de materiaalkeus in het interieur. De mooie pasvorm van de kunststoffen maakt indruk. Je zit op prima meubilair, dat overduidelijk van Aziatische afkomst is; goed verstelbaar, met een relatief groot zitvlak.

Volledig scherm Seres 3 © Seres

Inspiratieloos

Over de rijeigenschappen kunnen we vrij kort zijn. De Seres 3 rijdt zoals je verwacht; wat inspiratieloos. Alles laat zich licht bedienen, gevoelloos. De besturing voelt relatief direct aan, terwijl de koets van de auto flink overhelt in bochten. Het terugwinnen van energie, het zogenaamde regenereren, kun je instellen in drie standen. In de stevigste stand voelt het gaspedaal bij ‘gas los situaties’ aan als een aan/uitknop. Bij Europese elektrische auto’s verloopt dit proces soepeler. Aan ruimte heb je in de 4,39 meter lange Seres geen gebrek. En natuurlijk biedt een inklapbare achterbank de mogelijkheid om de bagageruimte te verruimen.

De Nederlandse organisatie achter het merk Seres, Green Mobility Group Europe, verwacht dat deze auto voornamelijk populair zal zijn bij gepensioneerden. Geïnteresseerden in de 163 pk sterke EV moeten zich wel eerst goed afvragen wat hun mobiliteitsbehoefte is. Ben je een ‘kilometervreter’ ga dan aan deze auto voorbij. De laadsnelheden en de actieradius van de Seres 3 zijn ongeschikt voor mensen die dagelijks veel kilometers rijden. Daarvoor is de accu van iets meer dan 50 kWh (de accu is overigens vrij van kobalt) te klein en is de laadsnelheid te beperkt. Green Mobility Group realiseert zich dit ook en biedt daarom zijn klanten een leenauto met verbrandingsmotor aan. Voor de Seres 3-kopers die toch ook graag in Europa op vakantie willen.

