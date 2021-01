Zo rijdt de nieuwste ‘Lidl op wielen’

Het stormachtige succes van voordeelsupermarkten als Aldi en Lidl was de afgelopen jaren overduidelijk: je krijgt prima kwaliteit zonder dat je elke week je spaarpot op de toonbank hoeft om te keren. In die zin bestaan er heel wat parallellen met automerk Dacia. Dacia maakt immers gebruik van de beproefde techniek van moedermerk Renault in auto’s die veel ruimte bieden, zonder dat je de hoofdprijs hoeft te betalen.

Volledig scherm De nieuwe Dacia Sandero in Stepway-uitvoering. © Dacia

Wat de aanschaf betreft blijft ook de nieuwste Sandero trouw aan de basisgedachte van Dacia: je rijdt al een nieuw exemplaar voor niet meer dan 13.490 euro, waarmee dit één van de voordeligste auto’s is die je nieuw kunt kopen. En toch krijg je ook in de goedkoopste ‘Essential’-uitvoering een model met vijf deuren en redelijk wat plek voor vijf inzittenden en hun bagage. Een verademing in de huidige autowereld, waar zelfs de kleinste Fiat 500, Mitsubishi Space Star of Renault Twingo al richting de 20.000 euro gaat voor je er erg in hebt.

In de basisversie mag je uiteraard geen super-de-luxe auto verwachten, maar elke Sandero heeft centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bediende ramen in de voorportieren (achter moeten de passagiers ouderwets slingeren), zij- en gordijnairbags, een automatisch noodremsysteem en cruise control met een snelheidsbegrenzer.

Dat is netjes, al moet je voor een handbediende airconditioning bijbetalen, is de bestuurdersstoel niet standaard in hoogte verstelbaar en zal je in deze versie nog zelf de verlichting en ruitenwissers aan en uit moeten zetten. Wie meer luxe zoals licht- en regensensoren wil, kan vanaf €15.090 terecht bij de rijker uitgeruste Comfort. Ondanks de komst van elektronische (in plaats van hydraulische) stuurbekrachtiging behoort een actieve rijstrookhulp - net als een adaptieve cruise control - niet tot de mogelijkheden.

Volledig scherm De nieuwe Dacia Sandero in Stepway-uitvoering. © Dacia

Stepway is favoriet

Net als bij de uitgaande Sandero brengt Dacia ook nu weer een Stepway-variant op de markt. Verreweg de meeste Nederlanders kozen de afgelopen jaren voor die versie, die voor een overzichtelijke meerprijs (vanaf €16.290) vooral een leuker uiterlijk met zich mee brengt. Zo staat de Stepway op 37 millimeter hogere veren, heeft hij grovere bumpers, een andere grille, kunststof randen rond de wielkasten en – het blijft Dacia – donkere stickers op de zijdeuren die doen alsof ze beschermingsplaten zijn. Bovendien is hij te herkennen aan een motorkap met stoerdere bulten én dakrails die je kunt ombouwen tot dwarsliggers. Het vergt wat schroefwerk, maar dankzij deze vondst hoef je in ieder geval geen extra dakdragers te kopen. Stoer én slim, dus!

Aan de binnenkant fleurt de Stepway de boel een beetje op met kleurrijke elementen en stoffen bekleding op het dashboard, maar over het algemeen doet het Sandero-interieur vooral doeltreffend aan. Wat je ziet is wat je krijgt: zoals budgetsupermarkten geen moeite doen om levensmiddelen uit de doos te halen voordat ze de winkel in gaan, haalt Dacia geen fratsen uit om de auto luxer te doen voorkomen dan hij is. Vooruit: er is voortaan een elektronische handrem leverbaar, maar verder zie je geen kleurrijke computerschermen op de plek van de snelheidsmeter, brandt er geen ‘sfeervolle led-verlichting’ in de deurbekleding en is er geen hightech projector aanwezig die je reisinformatie in de voorruit toont.

Volledig scherm Het dashboard is overzichtelijk en helder ingedeeld, maar niet zo hightech als in een Renault. © Dacia

Dat soort moderne zaken hebben Dacia-rijders niet nodig, want de logische indeling van het dashboard laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Het is niet sprankelend, wel doordacht. Ook fijn is dat Dacia’s steeds volwassener worden waar het op bedieningsgemak aankomt: waar je de zijruiten in vroegere modellen nog moest bedienen met knopjes midden in het dashboard, zitten die tegenwoordig keurig in de deur waar ze horen. Goed is bovendien de aanwezigheid van drie grote knoppen voor de bediening van de verwarming en ventilatie: duidelijk en doeltreffend.

Ook prettig voor prijsbewuste mensen: Dacia verplicht niemand om een duur multimediascherm in te laten bouwen. In de basisversie heeft de auto een handige houder voor je smartphone, die je via een Dacia-app en een snoertje met de Sandero kunt verbinden: prima wanneer je toch al de navigatie van je telefoon gebruikt en je muziek via Spotify luistert. Wil je liever wel navigatie vanuit de auto en je telefoon zonder draadje koppelen? Dan kun je tegen een beperkte meerprijs kiezen voor systemen die wél zijn ingebouwd.

Volledig scherm Met een beetje schroefwerk veranderen de dakrails in dwarsliggers: handig! © Dacia

Nog voordeliger: lpg

Dat deze Dacia nog altijd is bedoeld voor mensen die het maximale uit hun euro willen halen, blijkt ook uit het motoraanbod. Je kunt kiezen voor een driecilinder benzinemotor met 90 paardenkrachten, maar interessanter is de versie met 100 pk waar een lpg-installatie aan is toegevoegd. Autorijden op gas is nog altijd een stuk voordeliger dan op benzine, dus dit is een goede manier om de gebruikskosten van je auto verder te drukken zonder dat je er qua prestaties merkbaar op achteruit gaat. Opmerkelijk: standaard heeft de Sandero drie jaar fabrieksgarantie (of de eerste 100.000 kilometer), maar op de lpg-variant biedt de Nederlandse importeur – tijdelijk – twee jaar extra garantie.

Heel indrukwekkend is de krachtbron in de nieuwe Sandero overigens niet: de turbomotor loopt mooi stil, maar z’n karakter doet een beetje denken aan een website die te langzaam laadt. Na het overschakelen heb je telkens een klein momentje waarin de turbo op gang moet komen en je wat vermogen mist. Is de motor eenmaal op stoom, blijkt het alweer tijd om op te schakelen en krijg je opnieuw een klein maar voelbaar ‘turbogat’ voor je kiezen. Dat is geen groot probleem, maar wel opvallend. Verder laat de Dacia zich ontzettend licht bedienen: schakelen, koppelen en sturen gaat allemaal zonder gevoel, maar ook zonder enige moeite. Wil je liever niet zelf schakelen? Dan is de TCe 90 - dus de versie zónder lpg - ook leverbaar met een traploos schakelende CVT-automaat.

Volledig scherm Bij de Bifuel-variant ligt de lpg-tank op de plek van het reservewiel: onder de bagageruimte. © Dacia

In z’n nieuwste gedaante biedt de Dacia Sandero dus meer technologie, betere veiligheidssystemen, een opgewaardeerd interieur en een modernere uitstraling dan voorheen. Als geheel voelt de auto – die niet meer als stationwagon wordt geleverd – wat serieuzer aan dan zijn voorganger, maar in de details merk je nog altijd dat Dacia wat moest besparen om de Sandero zo voordelig te kunnen maken. Je hoort bijvoorbeeld tijdens het rijden meer windgeruis rond de voorste raamstijlen en de buitenspiegels dan in andere moderne auto’s. En er klinkt een minder solide geluid bij het dichtslaan van de deuren. Ook vind je geen fraaie zachte kunststoffen op de plekken die je vaak aanraakt. Wie dat soort zaken belangrijk vindt, kan beter doorsparen voor een auto van de duurdere merken. Maar als het gaat om ‘waar voor je geld’ kunnen de meeste automakers nog veel van Dacia leren.

Volledig scherm De achterbak is prima qua ruimte en vorm, een in hoogte verstelbare vloer is tegen meerprijs leverbaar. De achterbankleuning valt helaas niet netjes vlak zodra je hem om klapt © Dacia

Volledig scherm De Stepway (rechts) is net iets stoerder dan de 'standaard' Sandero. © Dacia

De Dacia Sandero bestaat al sinds 2008. Via Gaspedaal.nl vind je dan ook talloze tweedehands exemplaren in verschillende prijsklassen. Klik hier voor de voorraad die op dit moment te koop staat.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.