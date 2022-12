Zo regel je subsidie voor een tweedehands elektrische auto

De overheid wil elektrisch rijden stimuleren en heeft daarom de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) in het leven geroepen. Elk jaar tot en met 2024 kun je die als particulier aanvragen voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s, voor zowel lease als aankoop.

In 2023 is er een (voorgenomen) budget van 32,4 miljoen euro subsidie voor gebruikte elektrische auto’s beschikbaar. Per auto kan 2.000 euro worden aangevraagd. Dat betekent dus dat er voor 16.200 gebruikte elektrische auto’s een subsidie beschikbaar is. Is die subsidie uitgegeven, dan is de pot leeg en kun je tot 1 januari 2024 geen subsidie meer aanvragen.

Als je die subsidie wilt meepakken, is het dus goed om er op tijd bij te zijn. Wanneer de subsidiepot leeg is, wordt in de rest van het jaar elke aanvraag gewoon afgewezen. In 2021 was de subsidie op 28 augustus helemaal besteed, in 2022 met een hoger budget al eind mei 2022.

Wanneer kun je de subsidie aanvragen?

Het subsidieloket is open vanaf 10 januari 2023 om 9.00 uur. Vanaf dan kun je online via deze link de subsidie aanvragen. De auto mag pas vanaf 1 januari 2023 op je naam staan en ook de koop- of private leaseovereenkomst moet op of na 1 januari 2023 zijn ondertekend. Je moet de aanvraag wel doen binnen 60 dagen na de aankoop of de start van het private leasecontract. Voor de subsidie heb je de volgende gegevens nodig:

-Naam, adres, e-mailadres en burgerservicenummer

-DigiD-app óf DigiD met sms-controle: Heb je dit nog niet, dan moet je één van beide regelen. Houd rekening met drie werkdagen

-IBAN-bankrekeningnummer

-Naam en het adres van het autobedrijf

-Datum ondertekening koopovereenkomst. Houd voor de zekerheid je digitale overeenkomst bij de hand

-Merk, model (handelsbenaming) en type van de personenauto die op de koopovereenkomst staan

-De oorspronkelijke catalogusprijs van de personenauto zoals deze gold op de datum van de eerste toelating (datum op kentekenbewijs)

-Kenteken

Voorwaarden voor de gebruikte elektrische auto

Aan de auto stelt de overheid ook voorwaarden om de subsidie te krijgen. Zo moet de personenauto 100 procent elektrisch zijn met een actieradius van minimaal 120 kilometer. De auto moet als elektrische personenauto zijn geproduceerd, dus hij mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.

De oorspronkelijke nieuwprijs van de gebruikte elektrische personenauto was op de datum van eerste toelating niet lager dan 12.000 euro en niet hoger dan 45.000 euro. Dit is in AutoWeek CarBase bij benadering het overzicht van de (nieuwe) autotypen waarvoor je de subsidie voor een gebruikte elektrische auto kunt aanvragen zodat je een idee hebt van de mogelijke auto’s die tweedehands op de markt zijn.

De personenauto (kentekenregistratie) en de koopovereenkomst staan op naam van de subsidieaanvrager. De elektrische personenauto mag niet eerder dan 1 januari 2022 op naam staan van jou als de subsidieontvanger. De gebruikte elektrische personenauto mag ook niet eerder op naam van jou als subsidieaanvrager hebben gestaan of van iemand die hetzelfde woonadres heeft.

