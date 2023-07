Zo lokken Spaanse oplichters Nederlandse toeristen in de val

Nu de Europese uittocht richting het zuiden echt is begonnen, worden ook oplichters weer actief. In Spanje bedienen ze zich van een geslepen techniek om toeristen te beroven van hun kostbaarheden. Dat doen ze onder meer door een klein sneetje te maken in één van je banden, zodat deze langzaam leeg begint te lopen. Daarna volgen ze je tot je de auto langs de kant van de weg zet om de lekke band te bekijken, aldus een persbericht van de Spaanse Autopista.

‘Helper’ rent weg

Wanneer je balend langs de kant van de weg staat en even niet weet wat je het beste kunt doen, komt er zogenaamd toevallig iemand langsrijden die je aanbiedt om te helpen met het verwisselen van de band. Terwijl je aandacht wordt afgeleid door deze persoon, halen een of meer handlangers je auto leeg. Vervolgens rent de ‘helper’ weg en laten ze je achter met een lekke band en zonder mobiele telefoon, laptop, handtas en andere spullen die ze mee kunnen grissen.

Nederlandse Porsche-rijder

De Spaanse politie heeft beelden vrijgegeven om toeristen te waarschuwen. Op de camerabeelden is te zien hoe een nietsvermoedende Nederlandse Porsche-rijder in de val wordt gelokt wordt bij een tolpoortje. Terwijl de Porsche-bestuurder afgeleid is doordat hij een betalingshandeling verricht, stapt een crimineel uit de auto die erachter staat, waarna hij een band van de Porsche lek steekt.

Volledig scherm Op beelden van de Spaanse politie is te zien hoe Spaanse dieven je bestelen terwijl ze net doen of ze je helpen. © Mossos d'Esquadra

Blijf alert als iemand wil helpen

Volgens de Mossos d’Esquadra – de Catalaanse politie – gaat het om een bekende oplichterstruc en moet je dus zeer alert zijn wanneer je noodgedwongen stopt na een lekke band. Zorg er in ieder geval voor dat je je auto afsluit en dat er iemand in de buurt blijft van de waardevolle spullen in de auto. Deze techniek wordt ook in andere Zuid-Europese landen gebruikt om nietsvermoedende bestuurders te beroven.

‘Ierse’ oplichterstruc

Een andere truc waar al eerder voor werd gewaarschuwd, heet in de volksmond de ‘Ierse oplichterstruc’. Daarbij worden vakantiegangers op parkeerplaatsen langs de snelweg benaderd door een verwilderd kijkende man of vrouw, die in perfect Engels uitlegt dat hij of zij en haar familie zojuist zijn uitgekleed door enkele gewetenloze dieven. Hierdoor kunnen ze niet terugkeren naar eigen land en dus vragen ze of je hen geld kunt lenen. Uiteraard krijgen de slachtoffers het geleende geld nooit terug.

Valse bankbiljetten

Een andere techniek is dat dieven vragen of je een betaling met pinpas of creditcard voor hen wilt verrichten omdat ze zelf alleen cashgeld hebben en hun creditcard niet geaccepteerd wordt. Aanvaard nooit een dergelijke transactie, want je wordt betaald met valse bankbiljetten.

Waak voor bluetooth-detectoren

Om gerichte inbraken te voorkomen is het volgens de politie ook noodzakelijk om laptops, smartphones, tablets en dergelijke helemaal uit te zetten tijdens het parkeren van de auto, bijvoorbeeld op een parkeerplaats onderweg. Omdat deze apparatuur vaak op stand-by staat, kunnen dieven met wifi- en bluetooth-detectoren precies zien welke autoruitjes ze moeten intikken.

Bekijk de video van het leksteken van de banden in de tweet hieronder:

