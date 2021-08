Zo krijgt jouw auto de beste wasbeurt: ‘Afwasmiddel is niet geschikt’

Run op tweedehandsauto’s: ‘Bijna net zo gek als de huizen­markt’

25 augustus De vraag naar tweedehandsauto’s is zó groot dat een recordaantal occasions uit het buitenland moet worden gehaald om de Nederlandse markt te kunnen bedienen. Dat is leuk voor autoverkopers, die hun wagens als warme broodjes over de toonbank zien gaan, maar iets minder leuk voor de koper, zo ondervond verslaggever Mirjam Liefbroer.