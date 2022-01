Zo komt het Vietnamese automerk Vinfast naar Nederland: vijf modellen en betalen met cryptogeld

Het Vietnamese automerk Vinfast komt dit jaar naar Nederland en pakt de zaken radicaal anders aan dan andere autofabrikanten. Waar die meestal voorzichtig eerst één model bij hun debuut uitproberen, heeft Vinfast meteen vijf gloednieuwe modellen in petto. Bovendien kun je desgewenst in cryptogeld afrekenen.

Vinfast wil zichzelf nadrukkelijk niet als budgetmerk presenteren. De Vietnamezen willen vooroplopen in de wereldwijde EV-revolutie. En verder door de auto’s compleet uit te rusten en te voorzien van de nieuwste technologie op het gebied van connectiviteit en geavanceerde veiligheidssystemen. Dat het merk zich tegenwoordig afficheert als puur EV-merk, is nieuw. Vinfast bouwde en verkocht in Vietnam de afgelopen jaren voornamelijk benzineauto’s, maar nu schakelt het merk razendsnel over op geheel elektrische aandrijflijnen, in een poging de wereldmarkt te veroveren.



Zoals bij de meeste nieuwe merken, zijn de auto’s van Vinfast alleen digitaal te bestellen. Dealerbedrijven komen er niet, maar wel zogenaamde brandstores waar de consument zich kan oriënteren en informeren. Hoeveel van dergelijke showrooms in Nederland komen is nog niet bekend. Wel is aangekondigd dat de eerste exemplaren van de nieuwe modellijn van Vinfast eind dit jaar in Nederland zullen arriveren. Kopers kunnen dan desgewenst met cryptogeld afrekenen.



Volledig scherm Vinfast VF7. © Vinfast

‘Het tijdperk van auto's verschepen over de hele wereld is voorbij’

De ceo van VinFast en vicevoorzitter van de Vingroup waartoe Vinfast behoort, is een vrouw: Le Thi Thu Thuy. Zij nam kortgeleden het stokje over van de van Opel afkomstige Duitser Michael Lohscheller. Die was nog maar sinds juni in dienst, maar moest blijkbaar nu al het veld ruimen. Onduidelijk is waarom.

Thuy benadrukt dat Europa tot de belangrijkste markten behoort voor VinFast. Volgens haar wordt het opzetten van een fabriek in Duitsland, de grootste economie van Europa, een cruciale mijlpaal in de Europese strategie. Want, zo stelt Thuy: ,,Het tijdperk van auto’s verschepen over de hele wereld is voorbij, al helemaal sinds Covid-19. Om klanten te winnen moet je als automerk zorgen voor een fabriek dicht bij de betreffende markt.”

Dat voornemen is er dus, maar vooralsnog heeft Vinfast geen beslissing genomen of en waar de nieuwe Europese fabriek komt te staan. Bij de verkoop van Vinfast in Europa krijgen Frankrijk, Duitsland en Nederland de primeur. Verder wordt het merk verkocht in Canada, de VS en natuurlijk in thuisland Vietnam, waar inmiddels al exemplaren van de nieuwe generatie zijn afgeleverd.

Volledig scherm Vinfast VF6. © Vinfast

Bij de vijf modellen van de nieuwe generatie is overduidelijk niet beknibbeld op het uiterlijk. Het roemrijke Italiaanse ontwerphuis Pininfarina mocht zich bemoeien met het design. Opvallend aan het design is dat de modellen een herkenbaar familiegezicht hebben, met het naar de koplampen breed uitlopende Vinfast-logo. Maar verder zijn er flinke verschillen in het uiterlijk van de vijf auto’s.

De eerste prijzen zijn al bekend

Qua benaming houdt Vinfast het eenvoudig: de auto's heten VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9. De afmetingen variëren van stadsformaat tot forse SUV, waarbij de VF 8 meer dan 400 pk kan leveren en een elektrisch rijbereik scoort van zo’n 550 kilometer. De VF 8 (4,75 m) die van het formaat BMW X3 is, kost 44.650 euro, maar daarbij valt de accu in een leaseconstructie, dus buiten de aanschafprijs. De Vinfast VF 6 heeft het formaat van een Renault Captur. De prijzen voor dit model maken de Vietnamezen later bekend.

Volledig scherm Vinfast VF5. © Vinfast

Misschien wel de meest interessante auto is de kleine VF5. Vinfast durft het namelijk aan om een elektrische aandrijflijn in een stadauto aan te bieden, terwijl veel autofabrikanten daar nauwelijks in willen investeren. Er valt sowieso al weinig geld te verdienen aan kleine auto's, en elektrische aandrijving maakt ze voor een fabrikant helemaal duur. Het gevolg is een prijs die consumenten er niet snel voor willen betalen. Maar Vinfast schrikt daar blijkbaar niet voor terug.

Autoweek maakte onlangs al kennis met een van de modellen van Vinfast. Het artikel en de video daarover vind je hier:

Volledig scherm Vinfast VF8. © Vinfast

Volledig scherm Vinfast VF9. © Vinfast

Volledig scherm Vinfast VF6. © Vinfast

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.