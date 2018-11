Zo heb je nooit meer last van beslagen autoramen

Beslagen autoramen zijn vervelend. Zonder airconditioning moet er behoorlijk worden geveegd met een droge doek. In extreme gevallen moet daardoor bij vorst straks ook aan de binnenzijde worden gekrabt. De Englesman DaveHax heeft echter een slimme tip die dit voorkomt: kattenbakkorrels.

Het absorberende materiaal wordt in een sok gestopt. Die wordt vervolgens dichtgeknoopt en omwikkeld met de tweede sok, die ook wordt dichtgeknoopt. Nu kan het sokkenpakket in de auto worden geplaatst. Binnen een paar dagen absorbeert de kattenbakvulling het vocht in de auto. Bekijk hier de instructievideo op het Youtube-kanaal van de Engelsman Dave Hax.