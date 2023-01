Zo haal je het meeste uit je schadevrije jaren

De hoogte van het claimbedrag maakt niet uit

Maar wanneer je wel schade claimt omdat je schade hebt veroorzaakt aan je eigen auto of bij een ander, ga je hard achteruit. Dan raak je namelijk in één klap meestal vijf schadevrije jaren kwijt. Het gevolg daarvan is dat je het volgende jaar meer premie betaalt. Het bijzondere is dat de hoogte van het claimbedrag niet uitmaakt, je verliest altijd evenveel jaren, of de schade nu 100 of 10.000 euro is.