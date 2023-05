Zo gaat de accu van je elektrische auto een leven mee

‘Overmaat schaadt, middelmaat baat’ is een gezegde dat ook van toepassing is op de accu van je elektrische auto. Batterijen van elektrische auto’s moeten indien mogelijk nooit helemaal leeggereden worden, maar liefst ook niet volledig opgeladen. Volgens de Auto Club Europa (ACE) is het voor een lange accuduur ideaal om altijd bij 80 procent te stoppen met opladen.

Laadtimer

In het dagelijks leven werkt dit mantra natuurlijk het beste voor mensen die de elektrische auto sowieso alleen voor korte afstanden gebruiken. Het laadproces kan bij nagenoeg alle elektrische auto's precies worden ingesteld in de auto of via een app. Want de meeste e-auto’s hebben een laadtimer die helpt om de batterij te beschermen.

Rij direct weg met 100 procent lading

Als je voor een lange afstand 100 procent van de actieradius nodig hebt, adviseert de ACE om zo snel mogelijk weg te rijden nadat de accu volledig is opgeladen. Als je de elektrische auto meerdere dagen laat staan, moet je er daarentegen voor zorgen dat de batterij niet bijna leeg is. Dit omdat de accu zichzelf na verloop van tijd ontlaadt. Ga je op pad met een bijna geheel ontladen accu, dan loop je het risico op een zogenaamde diepe ontlading, waardoor de accu beschadigd raakt. Als je je elektrische auto voor langere tijd wilt parkeren, kun je deze het beste wegzetten met een gemiddelde lading - zo’n 50 tot 60 procent.

Wisselstroom beschermt de batterij

AC-opladen vindt de accu fijner, maar deze wisselstroom is langzamer dan DC-opladen. Als het even kan moet je volgens ACE snellaadstations en ultrasnelladen zoveel mogelijk vermijden. In de routeplanning worden gelijkstroomlaadstations meestal aangeduid met de afkorting ‘DC’. Het is beter om naar openbare oplaadpunten te gaan die gemarkeerd zijn met ‘AC’. Overigens: noodoplaadkabels kunnen de accu voorzichtig en langzaam opladen. Vanwege de hoge laadverliezen kunnen dergelijke kabels echter beter niet worden gebruikt.

Volgas accelereren belast de accu

Tijdens het rijden geldt dat rijden in een gestaag tempo kan bijdragen aan een langere levensduur van de batterij. Volgens de ACE kunnen zware acceleraties en langere ritten op volgas de accu belasten. Accu's houden ook niet van extreme temperaturen. Daarom is het verstandig om de elektrische auto op warme dagen in de schaduw of in een garage te parkeren. In de winter is het ook beter om je auto in een garage te parkeren. Daar kun je tijdens koude dagen ook het beste de accu opladen - bij voorkeur direct na de rit, als de accu nog warm is.