Zo duur is de grootste en zwaarste caravan ter wereld

Kleine caravans raken steeds meer in zwang, maar in de Verenigde Staten is meer kennelijk nog altijd beter. Daar komt binnenkort een 23.000 kilo wegende en 21,3 meter lange caravan onder de hamer.

De zwarte caravan met de naam Midnight Rider wordt geveild door Barrett-Jackson in Scottsdale, Arizona. In 2004 werd de caravan door het Guinness Book of World Records uitgeroepen tot ‘grootste en zwaarste aanhanger ter wereld’. Met een hoogte van 4,1 meter moet je er wel rekening mee houden dat dit gevaarte niet onder alle bruggen en tunnels door kan. Ook heb je een flinke trekauto nodig wanneer je op vakantie gaat.

Tankinhoud meer dan 1100 liter

De caravan wordt daarom verkocht in combinatie met een 441 pk sterke trekker van vrachtwagenmerk Peterbilt. Op een vlakke ondergrond zou de combinatie tot 90 mijl per uur moeten halen, omgerekend 144 km/u. De tot Midnight Rider gedoopte combinatie is voorzien van een 1135 liter grote brandstoftank, waarmee je zonder tanken 3300 kilometer ver komt. Genoeg om bijvoorbeeld in één ruk naar Turkije te rijden.

Luxe als leidraad

Het idee voor de extravagante caravan kwam van Pamela en Michael Machado uit Californië. Het interieur is gebaseerd op de voormalige Pullman-treinen en met name op het rijtuig van de voormalige Amerikaanse president Ulysses S. Grant. En toen, net als nu, was luxe de leidraad bij het ontwerp. Het interieur is voorzien van een enorme bar, meerdere tv-schermen en drie lounges.

Plaats voor 40 gasten

Het enorme gewicht komt mede doordat in het interieur geen kunststoffen, fineer, poedercoating of nietjes zijn gebruikt, maar solide materialen als gepolijst messing en massief berkenhout. Ook is de caravan voorzien van toiletten en wastafels. Vijf mannen zijn zeven jaar bezig geweest met de bouw van de caravan. Er is volgens Barrett-Jackson plek voor veertig gasten.

Geschatte waarde: 9,2 miljoen euro

Op 3 september 2004 is de caravan voor het eerst in gebruik genomen. Destijds werd de caravan getaxeerd op een waarde van 2,5 miljoen dollar. De huidige eigenaren gaan ervan uit dat de waarde inmiddels is verviervoudigd. Omgerekend komt dit overeen met zo’n 9,2 miljoen euro. De veiling vindt plaats op 28 januari.

