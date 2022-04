Zo bizar veel winst maakt Ferrari per verkochte auto

Vorig jaar maakte het Italiaanse sportwagenmerk ongeveer 94.500 euro winst per auto. Tesla staat op plek twee met ruim 6100 euro winst per verkochte auto. Dat blijkt uit een analyse door een medewerker van branchevereniging Jato . De Amerikaanse website Motor1 publiceerde de cijfers.

Ferrari heeft daarmee een winstmarge van 25,5 procent. In 2020 was dat nog 21,4 procent. In 2018 verdiende Ferrari nog ‘slechts’ 69.000 euro per verkochte auto. Tesla maakte in dat jaar zelfs nog 11.000 euro verlies per verkochte auto.