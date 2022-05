Zo anders is autorijden met het nieuwe yoke-stuur: veel minder draaien

De benaming van het stuur - yoke - komt uit de luchtvaart, waar dergelijke stuurvormen - ook bekend uit de Formule 1 - sinds mensenheugenis gemeengoed zijn. Dus geen rond stuur, maar een meer rechthoekig exemplaar zonder echte boven- of onderkant. Sommigen zullen het ook herkennen uit de tv-serie Knight Rider, met Kitt, de Pontiac die zelfstandig zijn weg kon vinden. Niet alleen Lexus, ook Toyota en Subaru gaan het leveren in hun nieuwste modellen, evenals Tesla in zijn vernieuwde Model S.

Het nieuwe stuursysteem werkt met steer-by-wire, oftewel: besturing via bedrading, digitaal dus. Zo’n beetje elke personenauto heeft een fysieke verbinding tussen de voorwielen en het stuurwiel, in de vorm van een stuurhuis met daarin een stuurstang. We kennen het principe: je draait aan het stuur naar rechts en de wielen slaan uit naar rechts, zodat je al rijdend de bocht omgaat. Zo gaat het al sinds de begintijd van de auto. In de RZ 450e gebeurt min of meer hetzelfde, maar dan met elektronica.

Koerswisselingen ervaar je als rustiger met het yoke-stuur

Het futuristisch ogende stuurwiel zorgt meteen voor een heel andere, high-tech-sfeer in het interieur. Maar zijn er ook andere voordelen? Jazeker, de besturing varieert enorm in overbrenging. En dus ervaar je koerswisselingen op hoge snelheid, bijvoorbeeld op de snelweg, als rustiger. Juist op lage snelheid hoef je nauwelijks aan het stuurwiel te draaien om wel volledige stuurwieluitslag te krijgen. In stadsverkeer, bij parkeermanoeuvres of haakse bochten op lage snelheid, volstaat het om het stuur amper een kwartslag te verdraaien. Je kunt je handen dan ook altijd aan het Yoke-stuur houden. Overpakken of doorgeven zoals we dat hebben geleerd tijdens onze rijlessen is niet meer nodig. In de praktijk hoef je dus vooral veel minder aan het stuur te draaien.

Een ander voordeel van het innovatieve stuursysteem is dat je slecht wegdek niet langer terug voelt in reacties in het stuurwiel. Zelfs een lekke band zal geen onverwachte wilde bewegingen met het stuur veroorzaken. Nou staat Lexus niet bekend als fabrikant die inferieure kwaliteit levert, maar mocht er onverhoopt een storing in het systeem ontstaan, dan is er altijd een back-up. Elk onderdeel is dubbel uitgevoerd en een extra accuutje zorgt in zo’n situatie voor de juiste energievoorziening.

In de nieuwe elektrische Lexus RZ 450 is de steer-by-wire met het yoke-stuur een optie. Het kost in de RZ zo’n 2500 euro extra. De exacte prijzen van de nieuwe Lexus wil het merk nog niet naar buiten brengen. Maar aangezien de technisch voor een groot deel identieke Toyota bZ4X vanaf iets minder dan 50.000 euro verkrijgbaar is, verwachten we een basisprijs van 65.000 euro voor de elektrische Lexus. Let wel, bij Toyota krijg je standaard één elektromotor en niet twee, zoals bij deze Lexus, wat meteen vierwielaandrijving met zich meebrengt.

Minimaal 400 kilometer

De energie voor de aandrijving in de RZ 450e komt uit een 71,4 kWh-accupakket. Dat resulteert in een praktisch rijbereik van een kilometer of 400. Lexus heeft bij het vaststellen van het formaat van de accu een afweging gemaakt tussen gewicht, afmeting en prijs, en daar tegenover rijbereik. De auto moest niet te zwaar zijn, niet te groot en niet te kostbaar, maar wel minimaal 400 kilometer ver komen; daar is een accupakket van 71,4 kWh uitgekomen. De accu laadt aan een AC-lader op maximaal 11 kW en aan een snellader aan maximaal 150 kW. Dat is prima, zonder echt grensverleggend te zijn. De Toyota bZ4X laadt aan een AC-lader op slechts 1-fase, maximaal 7,4 kW. Dus dan doet de luxe afgeleide variant het op dat gebied beter.

Tussen de vooras bevindt zich een 150 kW sterke elektromotor, de achterwielen worden aangedreven door een 80 kW elektro-unit. Beide motoren (in totaal 313 pk aan vermogen) krijgen hun aansturing via een centraal geplaatste computer. Het resulteert in snelle en gevarieerde krachtoverbrengingen, die indien gewenst een mooie sportieve rijstijl zullen aanmoedigen. Maak je je kilometers beheerst, dan zou je maximaal 18 kWh per 100 kilometer kunnen verbruiken. Da’s een mooie score, die mede mogelijk wordt gemaakt door het handige verwarmingssysteem.

Warmtestraling in het interieur

Natuurlijk kun je in een auto het complete interieur verwarmen, maar je kunt ook kiezen voor een persoonlijke temperatuurhuishouding. Want waarom zou je alles verwarmen als je alleen of met z’n tweeën in de auto zit? Daarom heeft Lexus in de buurt van de knieën en onderbenen een extra warmtestralingsunit geplaatst. Dat systeem, samen met stuur- en stoelverwarming, zorgt voor een behaaglijke temperatuur van het lijf, zonder dat veel energie verloren gaat naar het verwarmen van plekken waar niemand zit. Zo kun je ook het enorme transparante dak verduisteren als de zon er stevig op staat te branden, zodat de airco minder hard hoeft te presteren. Schijnt er een winterzonnetje dan loont het juist om het glazen dak transparant te maken, zodat de zonnestralen het interieur enigszins opwarmen. Dan kun je de verwarming een tandje minder hard zetten.

Met zijn formaat van 4,81 meter valt de RZ 450e in het rijtje BMW iX3 en Ford Mustang Mach-e. Een van de aankoopargumenten kan het optioneel innovatieve stuursysteem zijn, maar ook de tienjarige garantietermijn van Lexus, of het meer dan uitstekend functionerende multimediasysteem dat gebruikmaakt van een forse display en een prettig werkende stemaansturing, zijn grote voordelen. Aan bewegingsruimte in het interieur kom je niks tekort. Dat geldt voor zowel de voorstoelen als op de achterbank. Over het design zou je een discussie kunnen aangaan, maar misschien was dat ook wel juist de bedoeling van de ontwerpafdeling van Lexus. De tijd van het inwisselbare uiterlijk bij een Toyota of Lexus ligt overduidelijk ver achter ons.

