‘Zijn lage toeren bij een CVT-automaat wel normaal?’

Rijles in elektri­sche auto eenvoudi­ger? Er zit een addertje onder het gras

De elektrische auto rukt op, maar in rijschoolland is dat nog niet overal merkbaar. Het voordeel: schakelen is er niet meer bij. Maar wie afrijdt krijgt een apart rijbewijs en mag daarmee niet in een handgeschakelde auto rijden.

