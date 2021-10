Zelfvarende ‘Roboat’ getest die verkeersdrukte in binnensteden moet verminderen

Vrachtwa­gen­chauf­feurs krijgen voorrang bij verkeers­lich­ten: ‘Ik zei direct: wij doen mee’

Een betere doorstroming van het verkeer en minder brandstofverbruik: de droom van iedere weggebruiker. Met een app die vrachtwagenchauffeurs in Apeldoorn gaan gebruiken moet dat mogelijk worden. Over een week start de proef met chauffeurs van horecagroothandel Hanos die de app op hun telefoon installeren. „Dit kan een liter diesel per stoplicht schelen.”

22 oktober