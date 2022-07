‘Zelfrijdende auto’s binnenkort in Europa toegestaan’

De nieuwe Europese regelgeving rondom zogenoemd autonoom rijden moet de kentekenregistratie en verkoop van auto’s met autonome technologie mogelijk maken. Er worden wel beperkingen aan gesteld, want in het plan staat dat per automerk in iedere lidstaat jaarlijks slechts 1500 autonome auto’s verkocht mogen worden. Zorgen zijn er nog altijd over de verkeersveiligheid, als auto's zonder bestuurder zich massaal op de weg zullen begeven.

Er zijn daarom ook zeventien verschillende technische richtlijnen die voorschrijven hoe de lidstaten de autonome auto’s moeten goedkeuren voor de verkoop. In september presenteert de Europese Commissie volgens de ingewijden het definitieve wetsvoorstel, daarna is het aan de lidstaten om die regelgeving al dan niet goed te keuren. Wanneer de regelgeving definitief van kracht wordt, is dus nog niet helemaal duidelijk.

Van experimentele naar commerciële fase

Bij de plannen gaat het om auto’s die op ‘Level 4' autonoom kunnen rijden. Daarmee moet de auto zelfstandig van A naar B kunnen rijden, maar kan de bestuurder waar nodig nog wel ingrijpen. De Europese Commissie wil met het toestaan van dit soort auto’s op de weg wereldwijd vooroplopen.

,,We gaan nu over van de experimentele fase naar de commerciële fase”, zegt een medewerker van de EU over de plannen. Bij de autofabrikanten is dit nog niet het geval: ‘Full Self Driving’ van Tesla zit bijvoorbeeld nog in de bètafase en ook concerns als Geely, General Motors en Volkswagen zitten nog in de experimentele fase wat Level 4 betreft.

De EU wil als tussenstap eerst de verkoop van Level 3 autonome auto’s toestaan. Daarbij kan de bestuurder alleen in bepaalde specifieke situaties, bijvoorbeeld in de file of op de snelweg, de controle volledig uit handen geven. Mercedes-Benz kreeg in mei al goedkeuring van de Duitse overheid om de S-klasse en EQS met zo’n autonome rijhulp, Drive Pilot, op de markt te brengen in Duitsland. Dit moet op termijn dus ook - met bepaalde restricties - mogelijk worden in de andere lidstaten.

