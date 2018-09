Zelfrijdende auto's zijn potentiële massavernietigingswapens

Zelfrijdende voertuigen kunnen volgens Blackberry-topman John Chen worden toegevoegd aan de lijst met potentiële (terroristische) gevaren. Hij waarschuwde dat autonome auto's kunnen worden gehackt en ingezet als dodelijke wapens. Het technologiebedrijf ontwikkelt momenteel zelfrijdende technologieën met de Chinese internetzoekgigant Baidu, maar is uiterst beducht voor de risico's van bestuurdersloze auto's.

In de Britse krant The Telegraph zei Chen dat de software van deze voertuigen meer coderegels bevatten dan een doorsnee straaljager, waardoor hackers enorme mogelijkheden hebben om de controle over te nemen en een enorme ravage te veroorzaken.