Zelf je auto ontwerpen: bij Mini is het nu mogelijk

Volledig scherm Mini customizing © MINI

Mini staat er al om bekend dat het klanten veel opties biedt om van hun eigen Mini een uniek rijdend kunstwerk te maken. De automaker gaat nu een stap verder en tilt het idee van 'customizing' naar een heel nieuw niveau met Mini Yours Customised-producten. In een speciale configurator op internet kunnen Mini-eigenaren een groot aantal onderdelen zelf ontwerpen, variërend van de omlijsting van richtingaanwijzers (side scuttles) tot dashboardpanelen, verlichte dorpellijsten en LED-lichtprojectie op straat vanuit de buitenspiegels. De ontwerper in spe kan zich helemaal uitleven met kleuren, patronen, thema’s en zelfs teksten of symbolen ontwerpen die bijvoorbeeld op de grond geprojecteerd worden bij het openen van de deuren.

Online shop

De verschillende onderdelen zijn te bestellen via de nieuwe online shop www.yours-customised.mini. Mochten er vragen zijn tijdens het configuratieproces, dan kan de automobilist telefonisch of per e-mail de hulp inroepen van experts in het callcenter, dat specifiek is ingericht voor Mini Yours Customised.

Volledig scherm Je eigen naam geprojecteerd op de straat bij het openen van je deur - bij Mini kan het nu. © MINI

Zelf doen

De afwerking gebeurt in de Mini-fabriek in Duitsland met allerlei geavanceerde productietechnieken, zoals 3D-printen en lasers. Binnen een paar weken is de bestelling klaar en kan je de onderdelen ophalen bij de dealer. Het installeren kan je in principe zelf doen, maar eventueel kan je ook daarvoor bij de dealer terecht. De aanpassingen zijn beschikbaar voor de Mini cabrio en de drie- en vijfdeurs Mini hatchback. De aangepaste drempel en projector zijn ook voor de Clubman verkrijgbaar.

Vanaf maart