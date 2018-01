Zeldzame versies Porsche 911 moeten miljoenen opbrengen

Volledig scherm Twaalf Porsches uit dezelfde modelserie moeten rond de zeven miljoen dollar opbrengen op een veiling © Patrick Ernzen, courtesy of RM Sotheby's

Ook multimiljonairs hebben zo hun problemen. Het samenstellen van een goede Porsche-verzameling behelst namelijk meer dan het rondstrooien met euro’s, dollars of bitcoins. Want hoeveel je ook biedt, goede en zeldzame varianten van de Porsche 911 komen hoogst zelden uit hun glazen doodskisten met geregelde luchtvochtigheidsystemen. Maar wanneer je goed het aanbod van de veilinghuizen bijhoudt, kun je soms het geluk hebben dat er een complete verzameling voorbijkomt. Zoals in maart bijvoorbeeld, tijdens de Amelia Island veiling van RM Sotheby’s waar een complete collectie zeldzame 911-modellen wordt onder de hamer komt, die naar verwachting rond de 7 miljoen dollar zal opbrengen.

Ideale schakel

Het gaat hierbij volgens Porsche-website www.vierenzestig.nl om de meest zeldzame uitvoeringen van de Porsche die de interne fabriekscode 964 kreeg. Dit model, dat werd gebouwd tussen 1989 en 1994, vormt volgens liefhebbers de ideale schakel tussen klassieke en moderne Porsches. Ze hebben enerzijds nog de dynamische rijeigenschappen van een klassieke 911 – licht, compact en luchtgekoeld – maar zijn anderzijds voorzien van moderne features als ABS, stuurbekrachtiging en airconditioning.

Ferrari-geel

Met de toepasselijke naam ‘Exclusively Porsche - The 964 Collection’ werd de collectie gedurende een decennium door één verzamelaar samengesteld. Het geheel kan worden gezien als ‘best of the best’ van de laatste series handgebouwde en luchtgekoelde Porsches. De opmerkelijke lijst wordt aangevoerd door een vrijwel gloednieuwe Carrera RSR 3.8 uit 1993. Deze racewagen heeft echter nooit het circuit gezien en is gespoten in de zeer zeldzame kleur Ferrari-geel. Er zijn er in totaal slechts 45 van gebouwd en de auto heeft 765 km gereden. De verkoopprijs wordt geschat op tussen de 1,2 en 1,4 miljoen dollar.

964 Speedster