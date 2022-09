Zeldzaam verschijnsel van spekgladde weg tijdens hartje zomer: dit is hoe dat komt

Scholier zwaarge­wond door slapende automobi­list: ‘Je had niet meer in de auto moeten stappen’

Een werkstraf van honderd uur plus twee jaar voorwaardelijk het rijbewijs kwijt. Dat is de eis van de officier van justitie tegen de man die twee jaar geleden een ernstig ongeluk veroorzaakte op het viaduct over de A30 bij Ederveen. Een jongen uit Lunteren raakte daarbij zwaargewond. De aanrijding vond hoogstwaarschijnlijk plaats door een aanval van narcolepsie.

