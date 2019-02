Zakenman ziet Lamborghini van 145.000 euro afbranden

Piepklein autootje voor in de stad: Seat Minimo

25 februari Seat heeft op het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona de Minimo voorgesteld, een klein elektrisch voertuig voor in de stad. Het studiemodel is vooral bedoeld voor ritten van maximaal een kilometer of tien. Qua uiterlijk heeft het wagentje wel wat weg van de Renault Twizy.