Zachte band? Deze site weet direct de ideale spanning op basis van je kenteken

Toeristen­bus op weg naar Grand Canyon slaat om: één dode en twee gewonden

23 januari In de Amerikaanse staat Arizona is een tourbus met 48 inzittenden, onder wie de chauffeur, op weg naar de toeristische trekpleister Grand Canyon omgeslagen. Bij het ongeval kwam één persoon om het leven. Twee anderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis.