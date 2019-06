‘Wrede grasmaaier’ breekt snelheidsrecord: in 6 seconden naar 160 kilometer per uur

Tijdens de race op het asfalt van de Dekra Lausitzring trok de maaier met draaiende messen en opvangbak niet alleen razendsnel op, het wagentje haalde ook nog eens met het grootste gemak een snelheid van zo'n 245 kilometer per uur. Volgens de fabrikant is dat echter niet de topsnelheid. Dankzij de 99cc V2-motor uit de CBR1000RR Fireblade SP-motorfiets zou de Mean Mower (vertaald: de wrede maaier, red.) in principe maximaal 400 kilometer per uur kunnen rijden. ,,Dat is even snel als een Bugatti Chiron. Maar onze maaier weegt ‘slechts’ 70 kilo terwijl de Chiron 1996 kilo is. De Mean Mower is daarmee, omgerekend, krachtiger dan de Bugatti”, verzekert Honda.