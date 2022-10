Winterband maakt steeds vaker plaats voor deze gunstige variant

Renault brengt ‘Het Viertje’ terug: elektri­sche ‘R4’ komt in 2025

Na 5 komt 4: het was al bekend dat Renault in 2024 met een moderne versie van de Renault 5 komt, nu kondigt het Franse merk aan dat ook de iconische Renault 4 terugkeert. De nieuwerwetse interpretatie van de beroemde volksauto (onder liefhebbers ook wel bekend als ‘Het Viertje’ of ‘Renaultje Vier’) komt in 2025 en wordt een compacte elektrische SUV.

