Wilma (59) rijdt al in haar zesde Kever: ‘Iemand wilde ‘m als trouwauto en volgde me zelfs tot mijn huis aan toe’

De in Giessenburg geboren en getogen Wilma is al dik veertig jaar in de ban van Kevers. In haar tienerjaren had een van haar vrienden een Kever waar ze haar ogen niet van af kon houden. Maar liefde voor auto’s zit ook in haar familie. ,,Zonder er iets voor te doen, hebben mijn kinderen dat ook overgenomen.’’ Toen Wilma haar rijbewijs haalde, kocht ze haar eerste Kever. ,,Maar die was niet al te best, hoor.’’