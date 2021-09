‘Wij hebben een groot gezin, wat is de beste ruime zevenzitter?’

mijn blik en ik Len en Claudia zijn dol op hun Harlekin, maar niet iedereen snapt dat: ‘Komt-ie van de sloop of zo?’

22 augustus Echt verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto. In deze aflevering: Dordtenaren Len Oolbekkink (26) en Claudia Brandt (26) en hun Volkswagen Polo Harlekin die regelmatig reacties oproept, want: waarom rijd je zoiets?