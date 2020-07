Wetsvoorstel: minder parkeergeld voor elektrische auto's

Extra impuls

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt het een grote stap in de transitie naar emissieloze auto’s. ,,Lagere parkeertarieven zijn een belangrijk instrument om de transitie naar emissieloze voertuigen een extra impuls te geven", schreef Van Veldhoven eerder aan de Kamer. ,,Met deze maatregel moet de lucht in de stad schoner worden.” Het is vrij eenvoudig om onderscheid te maken in parkeertarieven, omdat de kentekenregistratie is gebaseerd op een systeem van emissieklassen voor motorvoertuigen.