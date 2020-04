Wetenschappers: Zet op benzinepomp zelfde waarschuwing als op pakje sigaretten

De Amerikaanse en Britse gezondheidsdeskundigen die het artikel hebben geschreven, leggen in het medische vakblad uit dat meer dan 118 landen scherpe waarschuwingen op sigarettenverpakkingen gebruiken om het gedrag in verband met roken te veranderen. Soortgelijke waarschuwingen moeten volgens hen worden geplaatst bij benzine- en dieselpompen omdat het verbranden van fossiele brandstoffen in verband kan worden gebracht met 3,5 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar.

Verplicht

Het idee is niet nieuw. In januari stemde de stad Cambridge in de Amerikaanse staat Massachussets ermee in om informatie over de milieu- en menselijke gezondheidseffecten verplicht af te beelden op alle zelfbedieningspompen en in Zweden moeten brandstofpompen vanaf mei een ecolabel tonen op hun vulpistolen. In bepaalde Canadese provincies zijn op benzinepompen nu al foto’s te zien van de gevolgen van de klimaatverandering met begeleidende teksten.