Werner maakte een camperbus van zijn Volkswagen T1: ‘Vrienden rijden door mij nu ook in Volkswagenbusjes’

Nadat Werner zijn rijbewijs haalde, stonden er verscheidene Volkswagen ‘golfjes’ op de oprit. ,,De eerste heb ik bij elkaar verdiend door een garage te vegen en de rechterhand van een monteur te zijn.’’ Nadat Werner twee of drie dagen in die garage werkte, kwam de monteur naar hem toe met de autosleutels van de auto die hij wilde. ,,Hij gaf me de sleutel omdat hij potentie in me zag, maar hij vroeg me wel te blijven werken. Zo gezegd, zo gedaan.’’