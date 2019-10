Welke soort benzine moet ik nu tanken?

Sinds 1 oktober is Euro 95 benzine bij verreweg de meeste tankstations vervangen door E10: er is 10 procent bio-ethanol bijgemengd en dat is beter voor het milieu. Maar bij zo’n 600.000 oudere auto’s in Nederland kunnen hierdoor op langere termijn de brandstofleidingen, de brandstofpomp en zelfs de motor beschadigd raken. Op onze site /auto vindt u een zoeksysteem waarmee u kunt checken of uw auto tot de risicogroep behoort. Bij een Matiz is dat misschien even zoeken, want die is in het verleden als Daewoo én als Chevrolet verkocht. Ik heb al even voor u gekeken: uw Matiz uit 1999 blijkt niet geschikt voor E10. In dat geval zit er maar één ding op: de duurdere premiumbenzine Euro 98 tanken.