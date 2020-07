Welke auto kies je als er een baby op komst is? Reinier en Natasja gingen voor deze ‘vrachtwagen’

ACHTER HET STUURIn deze wekelijkse rubriek vertellen lezers over de auto van hun keuze. Deze keer dertigers Reinier en Natasja. Zij ruilen hun Skoda Citigo uit 2013 in voor een nieuwe Citroën C3 Aircross. Over een paar weken hebben ze namelijk een grotere auto nodig voor hun eerste kind.

Wie Reinier, Natasja en ‘Billie’ Rijden Citroën C3 Aircross 110 Shine Bouwjaar 2020 (private lease) Km 0

,,Onze zoektocht naar een nieuwe auto begon bij de nieuwe Renault Clio, vooral omdat we die er leuk uit vonden zien”, legt Reinier (36) uit. ,,Maar die bleek toch net wat te klein, vooral in de achterbak. Mijn vriendin Natasja is nu 36 weken zwanger, dus we hebben binnenkort veel meer ruimte nodig om alle spullen van ‘Billie’ - zo noemen we hem gekscherend , maar zo gaat-ie niet heten hoor - mee te kunnen nemen. Het gebrek aan binnenruimte is de voornaamste reden dat we een vervanger van de Citigo zochten.”

,,Maar we waren ook wel toe aan iets nieuws, een wat hippere auto dan de Skoda”, vult Natasja (30) aan. ,,Iets dat wat minder misstaat tussen al die Tesla’s en Mercedessen van onze vrienden, haha! De Clio viel op door z’n uitstraling, maar dat werd hem gewoon niet vanwege de ruimte. Ook niet de Clio Estate, de stationwagenuitvoering, en alle andere compacte hatchbacks zoals de Citroën C3. Allemaal te klein. Tijdens elke proefrit zijn we heen en weer naar huis gereden en hebben we al onze zooi in de auto’s gedumpt: het kinderzitje, de Maxi Cosi, de kinderwagen... Gewoon kijken of het past.”

‘Vrachtwagen’

Uiteindelijk wees de lokale Citroën-dealer de aanstaande jonge ouders (*) op de ruimere C3 Aircross. Reinier, verzuiminstructeur bij een mbo-school, was niet meteen enthousiast: ,,Van alle auto’s die we op het oog hadden, vond ik deze het minst mooi. De andere modellen zoals de Kia Stonic ogen wat gestroomlijnder. De Citroën doet me qua design denken aan een doos met afgeronde hoeken. Ook wat rijden betreft was dit niet mijn eerste keus, de andere auto’s liggen wat zekerder op de weg en de Stonic vond ik wat feller. Maar deze C3 Aircross is wel serieus ruim, dat gaf uiteindelijk de doorslag.”

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Daarnaast bleek de Citroën verrassend goed binnen het budget te passen. Natasja: ,,Onze verkoper kon de Aircross voor een extra aantrekkelijk bedrag aanbieden in de private lease omdat het een model uit de voorraad is. Daardoor hebben we nu toch veel auto voor een mooie prijs én we hebben opties waar we blij van worden. Ik ben bijvoorbeeld erg tevreden met de achteruitrijcamera. Van een Citigo naar zo’n ‘vrachtwagen’ is een hele stap voor mij, ik wil wel graag soepel kunnen inparkeren!”

Weinig risico

De keuze voor private lease, waarbij je een vast maandbedrag betaalt voor de auto, was volgens Natasja snel gemaakt. ,,Daar hoefden we niet lang over na te denken. De Skoda deelden we met mijn ouders, dus hadden we eigenlijk geen omkijken naar zaken als apk, onderhoud en andere kosten, behalve benzine. Als je een tweedehands auto koopt, loop je toch risico: je kunt geluk hebben en een goede auto kopen, of je hebt pech en alleen maar ellende. Daar had ik geen zin in. Met private lease weten we precies waar we aan toe zijn. Je hebt een nieuwe auto, het is overzichtelijk en we lopen weinig risico. We hebben ook op het budget gelet: de 360 euro per maand die we nu betalen voor de Citroën kunnen we ook missen als één van ons bijvoorbeeld zijn baan verliest.”

De keerzijde van privé leasen: je zit een vrij lange periode aan een contract vast. Reinier: ,,Wij rijden de auto in totaal 60 maanden, dus 5 jaar, met een maximum van 10.000 kilometer per jaar. Dat is voor ons genoeg. Ik werk hier praktisch om de hoek en Natas, die bij de overheid werkt, gebruikt de auto ook niet voor haar woon-werkverkeer. Het aantal kilometers in het huidige leasecontract is meer dan voldoende voor onze ritjes naar vrienden of familie en we kunnen ermee op vakantie. En ja, dan kunnen we ook alle spullen van ‘Billie’ meenemen. Gemak dient de mens!”

* wegens bijzondere omstandigheden op verzoek geen achternamen

Volledig scherm © Bart Hoogveld

