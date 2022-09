Wegpiraat Mistermuis911 is razendpopulair, behalve bij de politie die hem ‘toch niet kan pakken’

Zo crashte voormalig Top Gear-presenta­tor in een tunnel in Noorwegen

Voormalig Top Gear-presentator James May had vorige maand een ongeluk tijdens het filmen van de laatste aflevering van The grand tour. Inmiddels is de betreffende aflevering van het tv-programma te zien op Amazon Prime. Nu zijn ook beelden van de mislukte stunt opgedoken op internet.

21 september