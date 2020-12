Weer wilde achtervolging dwars door Twente, nu met 200 km/u

200 km/u

Het voertuig haalde op de 80-kilometer-weg snelheden van 200 kilometer per uur. De verdachte, een 19-jarige man uit Hengelo, werd uiteindelijk aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Hij bleek ook nog eens over een ongeldig verklaard rijbewijs te beschikken. De Marechaussee is op zoek naar getuigen die meer gezien hebben, in het bijzonder op de N734 bij Oldenzaal.

Tweede keer

Opvallend genoeg vond vorige week in de nacht van maandag op dinsdag een soortgelijke wilde achtervolging plaats tussen Losser en Oldenzaal. Ook daar was er sprake van een auto met een Duits kenteken. Bij die achtervolging belandde een politieauto zelfs in de sloot. Twee mannen werden opgepakt. Of er een verband tussen de achtervolgingen bestaat is niet bekend.