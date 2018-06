We 'uberen' steeds vaker: dit is waar we dat het liefste doen

Het gebruik van Uber onder Nederlanders in het buitenland steeg het afgelopen jaar met ruim 30 procent. Naast Europese steden is ook de VS - de thuisbasis van Uber - een populaire plek om de app te gebruiken. Met name in New York, San Francisco en Los Angeles bestellen Nederlanders een taxi via Uber. Daarbij kiezen ze meestal voor UberX, de variant waarbij de chauffeurs in het bezit zijn van een taxivergunning. Dit is tegenstelling tot UberPop, waarbij particulieren achter het stuur zitten.



Uber-chauffeurs voeren dagelijks wereldwijd zo'n 15 miljoen ritten uit in 65 landen. In Nederland is Uber momenteel actief in de hele Randstad en Eindhoven. In Amerika heeft Uber sterke concurrentie van Lyft, dat hard aan de weg timmert. Na diverse schandalen rond Uber-chauffeurs zag de concurrerende dienst zijn omzet eind vorig jaar verdriedubbelen.