Waterstofgigant schakelt alsnog over op accu's

De op een na grootste autofabrikant ter wereld volgt daarmee de tactiek van concurrent Volkswagen. De Duitsers willen in 2028 in totaal 22 miljoen van accu’s voorziene elektrische auto’s verkopen. De Japanners hebben zich lange tijd gefocust op hybrides en brandstofceltechnologie.

Het Japanse merk heeft met de Mirai al een waterstofauto op de markt gebracht. Deze auto is ook in Nederland te koop, vanaf € 80.925. Om de achterstand in te lopen qua elektrische auto's gaat Toyota samenwerken met een Chinese acculeverancier en de Chinese specialist in elektrische auto's Build Your Dream (BYD).