Wat is het juiste gebruik van deze vreemde knop in je auto?

De recirculatieknop bevindt zich op het dashboard in auto's met een airconditioning. Hiermee kun je handmatig de lucht in de auto laten recirculeren, maar hoe gebruik je 'm op de juiste manier?

De luchtrecirculatieknop varieert in detail, afhankelijk van de fabrikant en het model, maar het symbool op de knop lijkt op de foto hierboven, of bestaat uit een cirkeltje dat wordt gevormd door drie pijltjes. Als je de knop niet kunt vinden, heb je waarschijnlijk een automatische regeling van de luchtrecirculatie.

Lees ook Daarom zitten er zwarte puntjes langs de randen van je autoruiten

De knop zorgt ervoor dat de toevoer van frisse lucht in de auto wordt onderbroken en de aanwezige lucht gaat circuleren. Door op de knop te drukken wordt voorkomen dat nare luchtjes in lange tunnels, files of andere situaties de auto kunnen binnendringen. Zorg wel dat je tijdig de knop indrukt, want als je de stank al ruikt recirculeert de auto de vieze lucht en dat werkt dus averechts.

Automatisch

In een aantal gevallen kan de recirculatie ook op standje ‘automatisch’ worden gezet. Sensoren in de auto meten dan de concentratie van vervuilende stoffen in de buitenlucht en zorgen ervoor dat de auto indien nodig overschakelt op het recirculeren van de binnenlucht. Ook bij eerdergenoemde, vaak nieuwe auto's zonder zo'n knop is dat soms het geval.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verder kun je de binnentemperatuur in de zomer sneller verlagen met de recirculatiestand. Om de auto optimaal te koelen, zet je bij een hete auto na het instappen eerst even de ramen open om de hete lucht te laten ontsnappen. Daarna sluit je de ramen en zet je de airconditioning aan. Kort daarna druk je op de luchtcirculatieknop. Omdat warme lucht van buiten niet constant afgekoeld hoeft te worden, daalt de temperatuur sneller.

Kooldioxide

Het is belangrijk om de luchtrecirculatieknop uit te schakelen nadat de auto voldoende gekoeld is, of wanneer de vieze buitenlucht is verdwenen. Omdat er geen toevoer van verse lucht is, neemt de hoeveelheid kooldioxide in de auto namelijk toe. Dat kan leiden tot vermoeidheid, een slechte concentratie of een verminderde reactiesnelheid.

Op erg koude dagen in de winter of wanneer het plotseling begint te regenen, mag de luchtrecirculatieknop niet worden gebruikt om de auto sneller op te warmen. Dat gebeurt namelijk niet door de lucht te recirculeren. Wel wordt het vocht in de auto ingesloten en beslaan de ruiten.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.