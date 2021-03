Wat betekenen deze mysterieuze borden langs de Duitse snelweg?

Het goede nieuws van een lockdown: minder au­to-inbraken

23 maart Dankzij de lockdowns is het aantal auto-inbraken vorig jaar gedaald. Is er geen lockdown, dan stijgen de cijfers meteen. Dat concludeert vergelijkingssite Independer na een analyse. Vorig jaar werd er 6,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s dan in 2019.