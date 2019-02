Wanneer knipper je met je lichten?

Vraag & Antwoord Is spiegel om achteruit te kijken nog wel nodig?

12:46 In onze Renault Captur zet ik de bestuurdersstoel graag wat hoger. Daardoor zit de achteruitkijkspiegel behoorlijk in de weg en moet ik er omheen kijken. Nu zijn er al jaren achteruitrijcamera’s en zelfs systemen met 360 graden zicht. Is het niet mogelijk en zinvol om bij nieuwe auto’s de achteruitkijkspiegel te laten vervallen en daarvoor in de plaats een camera te gebruiken? -Jos Vos