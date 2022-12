Waarschuwingen voor mist én gladheid in het hele land, vannacht eerste landelijke strooiactie

Het KNMI waarschuwt in de vroege vrijdagochtend voor dichte mist. Voor alle provincies geldt code geel. Ook kan het plaatselijk glad zijn op de weg omdat het op sommige plekken is gaan vriezen en de wegen nog nat zijn van de regenbuien donderdag.

Vooral in het noorden en midden van het land waarschuwt het KNMI voor gladde wegen. Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben de afgelopen avond en nacht in alle provincies preventief zout gestrooid op de wegen. Daarmee is de eerste landelijke strooiactie van Rijkswaterstaat een feit, meldt de organisatie vrijdag.

Weggebruikers moeten de komende uren wél opletten, waarschuwt Rijkswaterstaat: ,,Ondanks dat we hebben gestrooid is het belangrijk dat als je de weg opgaat deze ochtend je nog steeds rekening houdt met eventuele gladheid”, aldus een woordvoerster.

Het KNMI waarschuwde in de nacht van donderdag op vrijdag al voor dichte mist en gladheid. ,,Houd dus voldoende afstand als je de weg opgaat en pas waar nodig je snelheid aan”, aldus de woordvoerster.

Mist

De verwachte mist maakt het extra gevaarlijk op de weg, aldus Weerplaza. In het hele land, met uitzondering van Zeeland en Limburg, kan dichte mist ontstaan, met op sommige plaatsen niet meer dan 200 meter zicht. Het KNMI adviseert weggebruikers om langzamer te rijden en voldoende afstand te houden.

Op de plaatsen waar mist hangt, houden de wolken de temperatuur boven nul, en is dus de kans op gladheid wat kleiner. Maar omdat de mist erg onvoorspelbaar is, kan Weerplaza nog niet duidelijk aangeven waar het precies glad wordt. Het zal in elk geval de eerste keer dit seizoen zijn dat de strooiwagens massaal de weg op gaan in ons land.

Sneeuw en mogelijk wat zon

Waar niet gestrooid is zou het morgenochtend glad kunnen zijn. In de loop van de ochtend wordt het warmer en verdwijnt het slipgevaar. In de kustprovincies kan vervolgens nog een licht sneeuwbuitje vallen, maar blijft de temperatuur gedurende de dag boven nul. In de rest van het land is het droog. Als de mist verdwijnt, kan zelfs de zon nog even doorbreken.

Strooiwagens van Rijkswaterstaat reden dit seizoen, dat 1 altijd op 1 oktober begint, opgeteld 51.885 kilometer. Tot nu toe is 3.087.717 kilo zout gestrooid. Bij de strooiactie van afgelopen nacht reden de wagens tezamen ruim 26.600 kilometer en strooiden ze 1.475.185 kilo zout.