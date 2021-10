‘Waarom zijn er zo weinig auto’s met luchtvering?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Waar zijn de wissers en sproeiers voor de koplampen gebleven?’

8 oktober ‘Vroeger zag je auto’s met koplampwissers; Saab had ze, Volvo en zelfs de Simca 1308’, aldus lezer René van Egmond in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Later zag je auto’s met hogedruk koplampsproeiers. Nu zie je die niet meer. Alsof de lampen tegenwoordig niet meer vuil kunnen worden. Wat is de reden van het verdwijnen van die wissers en sproeiers?’