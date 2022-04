Waarom vrouwen geen helm wilden dragen op de brommer, en de ANWB eerst ook tegen was

In de jaren 50, 60 en 70 steeg het aantal bromfietsers in ons land spectaculair. Dat veroorzaakte ook meer ongelukken in het verkeer. Als oplossing om in ieder geval hoofdletsel te beperken werd de valhelm geïntroduceerd. Overigens had en heeft die helm nog twee functies: bescherming tegen rondvliegende insecten en tegen koude rijwind in de wintermaanden.