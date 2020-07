Waarom Tesla’s steeds vaker de ogen en oren van de politie zullen zijn

Tesla kwam begin vorig jaar met een slimme update voor de Model 3, genaamd Sentry Mode. Inmiddels hebben bijna alle Tesla’s deze nieuwe feature. De functie is inmiddels anderhalf jaar in gebruik en heeft er al voor gezorgd dat veel kleine en grote criminelen zijn opgepakt.

Het op vier camera’s gebaseerde antidiefstalsysteem heeft in de afgelopen maanden allerlei incidenten vastgelegd op camera. Het gaat hierbij met name om inbrekers en chronische autobekrassers, maar ditmaal hoopt de politie dat Tesla-rijders ook kunnen bijdragen aan het oppakken van de moordenaars van klusjesman Mehmet uit Beuningen.

De politie wil graag weten hoe de daders uit het dorp zijn weggevlucht. De witte Volkswagen Transporter die als vluchtauto is gebruikt werd verlaten aangetroffen, maar over de vluchtroute is weinig bekend. De politie roept daarom de hulp in van automobilisten met camera’s in hun auto. Tesla-rijders worden specifiek aangesproken omdat dit soort auto’s dus standaard is uitgerust met deze zogenoemde dashcam.